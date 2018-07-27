Учёные «построили» самый маленький в мире дом

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Дом высотой в пятнадцать микрометров, построенный французскими учеными в рамках демонстрации возможностей технологии uRobotex, является самым маленьким в мире — сообщает издание Popular Mechanics.

По данным которого, достижением в области миниатюризации похвастались сотрудники расположенного в Безансоне Института Femto-ST. Ученым удалось построить дом на поверхности оптического волокна, которое гораздо тоньше человеческого волоса.

"Мы задействовали уникальную технологию uRobotex — она основана на нескольких нанороботах, способных строить невероятно маленькие структуры. Управление роботами осуществляет специальный программный алгоритм, а процесс сборки производится в особой вакуумной камере", — рассказывают ученые, отмечая, что наблюдение за процессом строительства дома велось при помощи микроскопа.

Зачем нужен микроскопический дом? Конкретно дом, по словам ученых, не нужен — это просто демонстрация. Однако технология, созданная в Безансоне, может применяться в медицине — наноструктуры могут проникать в кровеносные сосуды и использоваться для обнаружения патогенных микроорганизмов или вирусов.