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Кошатники или собачники? Ученые узнали, кто больше изменяет

Пятница, 27 Июля 2018 12:07
Кошатники или собачники? Ученые узнали, кто больше изменяет Фото из открытых источников

Британские ученые подвели итоги очередного странного исследования и установили, что владельцы кошек склонны к супружеской неверности в большей степени, чем владельцы собак.

 

Неизвестно, что конкретно подтолкнуло исследователей из Великобритании задуматься о связи между предпочитаемыми домашними животными и склонностью к адюльтеру, но факт есть факт — ученые не просто задумались, но и осуществили в итоге целый научный проект.

 

В рамках которого, в частности, опросили посетителей интернет-портала, созданного специально для поиска приключений на стороне.

 

"Вообще мы думали, что неверных супругов окажется больше среди собачников — ну, знаете, прогулки с собаками все-таки довольно удобны в этом плане, но нет, любители кошек почему-то изменяют чаще, чем любители собак", — рассказывают ученые.

 

Кошатниками, как отмечается, оказались двадцать пять процентов опрошенных посетителей сайта для поиска партнера на стороне, а доля собачников составила всего десять процентов. Примерно столько же, кстати, среди изменщиков оказалось владельцев хомяков и кроликов. Теперь вам придется жить с этой информацией в голове.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости измена
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