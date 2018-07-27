В Мексике археологи обнаружили пещеру с древними рисунками майя

Пещеру с древними наскальными рисунками, оставленными представителями цивилизации майя, обнаружили археологи на полуострове Юкатан. По данным журнала The Latin American Herald Tribune, речь идет о весьма важном для региона открытии.
Юкатан был центром культуры майя с четвертого по десятое столетие. Кроме письменности, архитектуры и точных наук, майя уделяли значительное внимание живописи, которая использовалась не только в декоративных, но и в религиозном и символическом планах.
"Майя покрывали своими причудливыми рисунками в основном стены. Мы изучили уже довольно много образцов их живописи, но до сих пор не получили полное представление о технике нанесения краски. С краской, кстати, люди майа экспериментировали довольно активно — им были знакомы техники получения большого числа цветов и оттенков", — говорит Серхио Гросжан Абимерхи, археолог, возглавляющий экспедицию, по итогам которой были обнаружены новые образцы живописи майя.
Пещера, найденная группой Абимерхи, находится на востоке Юкатана — ее глубина составляет двенадцать метров. Стены пещеры покрыты многочисленными изображениями животных и птиц, а также сложными узорами, фигурами людей и отпечатками рук. В рисунках, по словам археологов, огромное количество деталей, поэтому для их комплексного изучения потребуется некоторое количество времени.
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