Рискованное поведение бизнесменов связано с кошачьим паразитом

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Зараженные токсоплазмой люди чаще становятся бизнесменами, а также в целом демонстрируют склонность к риску. Невероятное предположение о связи кошачьего паразита с особенностями поведения было описано на страницах издания Proceedings of the Royal Society B.

Паразит Toxoplasma gondii представляет собой одноклеточное существо, конечным хозяином которого в основном является кошка. Однако токсоплазмоз, как с ужасом осознали ученые не так давно, распространился не только среди кошек, но и среди людей — есть сведения, согласно которым, кошачьим паразитом заражен каждый четвертый житель планеты.

Обычно паразит никак не проявляет себя в человеческом организме, однако в некоторых случаях от становится причиной головных болей и общего недомогания, напоминающего простудные заболевания.

И ладно бы токсоплазмоз проявлялся только так. Но нет. Есть все основания полагать, что паразит может менять поведение людей.

"Мыши, зараженные токсоплазмой, перестают бояться кошек — это доказанный факт. В этом свете нам уже не кажется столь фантастичным наблюдение, согласно которому у представителей бизнеса чаще встречается этот паразит. Он действительно может повышать склонность к риску, которая является одним из качеств, необходимых успешному бизнесмену", — говорят ученые.