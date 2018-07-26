Таяние арктических льдов временно сделало сибирские зимы холоднее

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Зимы в Сибири в последние несколько десятков лет стали заметно более холодными, что странно, если учесть, в Арктике усилился процесс таяния льдов. Феномену, который получил название WACS (warm Arctic cold Siberia), посвящен материал, появившийся на страницах издания Science Advances.

Климатологи из Соединенных Штатов Америки, сосредоточившиеся на изучении WACS, говорят, что наблюдаемый парадокс объясняется изменением циркуляции атмосферных масс, спровоцированным сокращением площади льда в Арктике. Компьютерное моделирование, осуществленное исследователями, подтверждает эту версию.

"Моделирование показало, что сибирские зимы стали более суровыми из-за ослабления стратосферного полярного вихря, который возникает над Арктикой в результате разницы в степени нагрева расположенных в разных широтах участков поверхности Земли. Менее интенсивный вихрь является результатом таяния арктических льдов, и, при этом, провоцирует более суровую зиму в азиатской части России", — отмечают сотрудники расположенного в штате Индиана университета Пердью.

Автор исследования Пэнфэй Чжан уверен, что со временем феномен сойдет на нет, то есть сибирские зимы станут теплее под воздействием общего потепления климата.