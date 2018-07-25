Ученые обнаружили новую связь между запахом и памятью

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Особенная связь, существующая между запахами и воспоминаниями, стала предметом исследования нейробиологов из Канады. Ученые сумели описать микробиологический механизм, который отвечает за яркие воспоминания, связанные с запахами.

Формирование комплексных воспоминаний, как удалось выяснить сотрудникам Университета Торонто, основано на специфическом взаимодействии, которое существует между передним обонятельным ядром переднего мозга и гиппокампом.

"Гиппокамп выполняет что-то вроде консолидации воспоминаний, то есть, он отвечает за трансформацию участков кратковременной памяти в долговременные воспоминания. Кроме того, гиппокамп является важным для механизма, обеспечивающего пространственную память", — пишут исследователи со страниц издания Nature Communications.

Связь гиппокампа с передним обонятельным ядром, которая лежит в основе феномена ярких связанных с запахами воспоминаний, исследовалась при помощи лабораторных грызунов, на которых ученые произвели целую серию опытов. Эксперименты показали, что феномен действительно является следствием особого нейробиологического взаимодействия.

Известно, что потеря обоняния является одним из ранних симптомов болезни Альцгеймера, поэтому выводы ученых представляют собой ценность для медиков, изучающих нейродегенеративные заболевания.