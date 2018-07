Биологи обнаружили нейроны, поддерживающие сознание

Фото из открытых источников

Несмотря на значительный прогресс, продемонстрированный современной нейробиологией в последние годы, ученые все еще не знают, как конкретно работает человеческое сознание на микробиологическом уровне. Приблизиться к разгадке этой тайны удалось исследователям из Соединенных Штатов Америки, которые обнаружили поддерживающие сознание нейроны.

Речь идет о клетках мозга, которые контролируют сами себя и, тем самым, сохраняют нервную систему в активном состоянии.

Эти весьма специфические клетки расположены в так называемой ретикулярной формации — так называется зона головного мозга, отвечающая за активацию коры и рефлекторные функции спинного мозга.

"Обнаруженные нами нейроны могут синтезировать фермент, который производит оксид азота — это вещество необходимо для расслабления кровеносных сосудов. Как итог — к тканям прибывает обогащенная кислородом кровь, что, как мы полагаем, является одним из факторов, помогающих организму поддерживать ЦНС в возбужденном состоянии", — пишут со страниц издания Proceedings of the National Academy of Sciences авторы открытия, сотрудники Рокфеллеровского университета.