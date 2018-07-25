Домашние ГМ-растения обнаружат опасные примеси в воздухе

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Генетически модифицированные комнатные растения могут выполнять функции детектора вредных примесей в воздухе жилого помещения. Такую концепцию предложили ученые из Соединенных Штатов Америки.

По информации издания Science, ГМ-растения, о которых идет речь, могут, например, менять цвет, если в воздухе квартиры появляются какие-то опасные для человеческого организма вещества.

В общем, ГМО — это не только пугающие домохозяек буквы на упаковках продуктов, но и невероятные биотехнологии, которые могут самым кардинальным образом изменить человеческую жизнь.

"Мы можем создавать растения, которые будут реагировать на опасные вещества, выделяемые плесневыми грибами. Это, в частности, грибы родов Fusarium, Penicillium и Aspergillus — они часто растут в современных домах и являются причиной целого спектра болезней", — говорят авторы концепции, сотрудники Университета Теннесси.

Ученые отмечают, что модифицированные домашние растения с уникальными свойствами могут появиться в продаже уже в обозримом будущем. Пока что, впрочем, технология еще далека от итогового вида, так что нужно немного подождать.