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В Антарктиде зафиксирован почти 100-градусный мороз

Среда, 25 Июля 2018 10:49
В Антарктиде зафиксирован почти 100-градусный мороз Фото из открытых источников

Еще недавно ученые считали, что температура воздуха на планете Земля не может опускаться до минус ста градусов по Цельсию. Однако наблюдения за климатом Антарктиды опровергли это мнение — ледяной континент, по словам исследователей, преподнес настоящий сюрприз.

 

До минус ста, правда, не хватило двух градусов, но и минус девяносто восемь, зафиксированные в восточной части Антарктиды, вполне себе потянули на новый температурный рекорд.

 

"Мы получаем данные о температуре в Антарктиде при помощи специализированных климатических орбитальных спутников, поэтому информация нуждается в дополнительном подтверждении, которое нужно будет осуществить путем традиционных наземных измерений. Но все указывает на то, что температура воздуха в Антарктиде действительно может опускаться почти до минус ста", — говорят ученые.

 

Конкретное место, где была зафиксирована рекордная температура, расположено в низине — ученые говорят, что здесь есть все условия для того, чтобы температура воздуха опустилась до минус девяносто восьми градусов или даже ниже.

 

Дышать охлажденным до такой температуры воздухом, как отмечают эксперты, очень не рекомендуется — велика вероятность потенциально смертельного обморожения органов дыхания.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости Антарктида
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