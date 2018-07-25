Эксперты создали первый в мире аэрозоль с наноботами

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Аэрозоль с содержанием наноботов, созданный исследователями из Соединенных Штатов Америки, может в самой радикальной степени изменить современную робототехнику.

Такой вывод сделали эксперты издания Nature Nanotechnology, посвятившие один из материалов уникальному изобретению сотрудников Массачусетского технологического института.

Созданные учеными из MIT наноботы, как отмечается, могут выполнять практически любые операции — например, диагностировать те или иные заболевания, которым подвержен человеческий организм, или выявлять опасные протечки в трубах.

"Каждый сенсорный элемент аэрозоля состоит из двух частей — одной из них является коллоидная частица, а вторая представляет собой сложный химический детектор, заранее настроенный на реакцию с определенным химическим соединением. В схеме химдетектора есть даже фотодиод, производящий электричество из светового излучения — он используется в качестве источника питания", — рассказывают авторы разработки.

У распыляемых наноботов, как отмечают эксперты, большое будущее — уже совсем скоро мы увидим большое количество разработок на их основе.