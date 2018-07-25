Экспертиза опровергла версию об отравлении Александра III

Результаты экспертиз, проведенных в рамках расследования гибели семьи последнего русского императора Николая II, полностью опровергли версию об отравлении императора Александра III, сообщил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.
Бастрыкин напомнил, что ранее в обществе высказывалась версия о возможном отравлении императора Александра III, пишет РИА Новости.
Следователи решили проверить этот довод, назначив в рамках уголовного дела о гибели семьи Романовых химическую экспертизу по нескольким волоскам отца последнего русского монарха, изъятым в ходе эксгумации.
"Современные технологии позволяют посмертно выявить по анализу волос наличие ядов или иных вредных веществ в организме человека даже спустя столетие. И результаты этой экспертизы полностью опровергли версию об отравлении императора", — сказал Бастрыкин в интервью газете "Известия" в канун Дня сотрудника органов следствия.
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