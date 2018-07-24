Ученые сняли на видео самый быстрый в мире двигатель

Физики из Соединенных Штатов Америки изготовили спиннер, представляющий собой гантелевидную наночастицу, и раскрутили его до невероятных оборотов — скорость вращения наночастицы составила шестьдесят миллиардов (!) оборотов в минуту.
Наночастица в форме гантели, которую ученые из Университета Пердью решили превратить в спиннер, состоит из диоксида кремния. Частица помещена в вакуумную среду, давление в которой составляет 0,06 паскаля. А для того, чтобы частица вращалась, на нее направлен 500-милливаттный лазер.
"Поляризация светового пучка является круговой, поэтому частица, левитирующая в оптической ловушке, вращается. Довольно быстро вращается, как необходимо отметить", — хвастаются американские физики своим самым быстрым в мире двигателем.
Говоря о практическом применении своего изобретения, ученые отмечают, что спиннер можно использовать, например, для сверхточного измерения гравитационной постоянной, а также для определения плотности нашей планеты.
"Возможностей применения масса. Можно, в частности, изучать какие-то квантовые явления — наша быстровращающаяся частица подходит для изучения виртуальных частиц. Кроме того, с ее помощью можно изучать вакуум", — говорят исследователи.
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