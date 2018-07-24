Уровень кислотности океана побьёт рекорд, установленный 14 млн лет

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Уровень кислотности Мирового океана достигнет рекордного за четырнадцать миллионов лет показателя уже к 2100 году, если выбросы парниковых газов будут производиться с той же интенсивностью. Такой вывод со страниц издания Earth and Planetary Science Letters сделали ученые, обратившие внимание на проблему.

"Речь идет о показателе pH, который зависит от содержания ионов водорода в воде — чем больше ионов, чем ниже pH. К концу двадцать первого века pH Мирового океана может снизиться до 7.8, что будет рекордом со времен середины миоцена. Чем это чревато? Низкий pH угрожает огромному количеству морских существ — они могут исчезнуть навсегда уже в обозримом будущем", — рассказывают специалисты.

По словам которых, раковины некоторых обитателей морских глубин растворяются уже сейчас, плюс, погибают коралловые рифы, что ведет к еще большему нарушению баланса.

Проследить за уровнем кислотности морской воды в исторической перспективе удалось благодаря анализу древних окаменелостей, найденных в океане. Анализ показал, что нынешний pH, составляющий 8.1, наблюдался далеко не всегда — два миллиона лет назад уровень кислотности был гораздо выше.