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Астрономы: Магнитная буря накроет Землю уже завтра

Понедельник, 23 Июля 2018 13:54
Астрономы: Магнитная буря накроет Землю уже завтра Фото из открытых источников

Завтра, двадцать четвертого июля, Землю накроет довольно мощная магнитная буря. Речь, по данным сотрудников лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева Российской академии наук, идет о геомагнитном шторме первого уровня G1 (по пятибалльной шкале).

 

Ученые говорят, что мощные возмущения в магнитной оболочке нашей планеты начнутся примерно в шесть часов утра по Москве и будут продолжаться до полудня.

 

Магнитный шторм уровня G1 — это, по словам специалистов, событие, которое может провоцировать некоторые флуктуации в системах энергоснабжения, а также воздействовать, например, на системы, используемые для управления орбитальными аппаратами. Кроме того, магнитная буря уровня G1 может вызывать полярные сияния на широтах выше шестидесяти градусов.

 

Самая мощная с начала текущего года буря, по данным ученых, произошла двадцатого апреля. Несколько менее интенсивные возмущения магнитосферы наблюдались шестого и седьмого мая, а также двадцать восьмого июня.

 

"В целом, это не какое-то исключительно событие, то есть, нас ждет достаточно обычная для минимума солнечного цикла магнитная буря", — добавляют специалисты.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости магнитная буря
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