Астрономы: Магнитная буря накроет Землю уже завтра

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Завтра, двадцать четвертого июля, Землю накроет довольно мощная магнитная буря. Речь, по данным сотрудников лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева Российской академии наук, идет о геомагнитном шторме первого уровня G1 (по пятибалльной шкале).

Ученые говорят, что мощные возмущения в магнитной оболочке нашей планеты начнутся примерно в шесть часов утра по Москве и будут продолжаться до полудня.

Магнитный шторм уровня G1 — это, по словам специалистов, событие, которое может провоцировать некоторые флуктуации в системах энергоснабжения, а также воздействовать, например, на системы, используемые для управления орбитальными аппаратами. Кроме того, магнитная буря уровня G1 может вызывать полярные сияния на широтах выше шестидесяти градусов.

Самая мощная с начала текущего года буря, по данным ученых, произошла двадцатого апреля. Несколько менее интенсивные возмущения магнитосферы наблюдались шестого и седьмого мая, а также двадцать восьмого июня.

"В целом, это не какое-то исключительно событие, то есть, нас ждет достаточно обычная для минимума солнечного цикла магнитная буря", — добавляют специалисты.