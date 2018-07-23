"Хаббл" сфотографировал "старшего брата" Млечного Пути

Фото из открытых источников

Астрономы использовали космический телескоп "Хаббл" для получения высокодетализированных снимков звездного скопления NGC 6744, расположенного в созвездии Павлина. Галактика NGC 6744 примечательна своим необыкновенным сходством с нашей галактикой — она, по словам ученых, может называться увеличенной копией Млечного Пути.

Одна из звезд галактики NGC 6744 недавно превратилась в сверхновую довольно редкого типа, поэтому ученые обратили внимание на это звездное скопление неслучайно — сообщает офсайт телескопа Hubble.

По данным которого, сверхновые являются результатом гравитационного коллапса массивных светил, которые в процессе звездной эволюции избавляются от своих внешних слоев. Последние, при этом, образуют подсвеченные газовые туманности, существующие некоторое время после взрыва.

"Сверхновые бывают двух типов. Первый тип — это взрывы в двойных звездах, а второй, соответственно — взрывы одиночных звезд. Бывают, однако, и промежуточные типы. Например, взрывы старых звезд, которые происходят весьма редко. В 2005 году в галактике NGC 6744 произошло именно такое событие", — рассказывают астрономы.

Ученые отмечают, что NGC 6744 очень напоминает увеличенную копию Млечного Пути, поэтому изучение этой галактики может помочь нам лучше узнать наше собственное звездное скопление.