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Климатологи доказали влияние человека на колебания времен года

Понедельник, 23 Июля 2018 09:56
Климатологи доказали влияние человека на колебания времен года Фото из открытых источников

Связанные с человеческой деятельностью факторы являются одной из причин изменений амплитуды температурных колебаний, которыми сопровождается смена времен года. Такой вывод по итогам комплексного исследования, описанного на страницах авторитетного издания Science, сделали климатологи.

 

Речь идет о первом убедительном с научной точки зрения доказательстве влияния антропогенных факторов на сезонные циклы, имеющие место в тропосфере нашей планеты.

 

"Когда мы говорим об антропогенных факторах, то подразумеваем в первую очередь такие очевидно вредные для экологии процессы, как выброс парниковых веществ и аэрозолей. Именно они в самой высокой степени воздействуют на температурные циклы, обусловленные сменой времен года", — говорит сотрудник Ливерморской национальной лаборатории (США), климатолог Бенджамин Сантер.

 

Ученые под руководством Сантера сравнили спутниковые снимки, сделанные в период 1979-2016 годов, с итогами компьютерного моделирования, которое осуществлялось с учетом и без учета факторов, связанных с деятельностью человека.

 

Выводы, полученные исследователями, позволяют говорить об определенном воздействии антропогенных факторов на атмосферу. В частности, человеческая деятельность поспособствовала усилению сезонных температурных колебаний в умеренных широтах, плюс, парниковые газы и аэрозоли уменьшили амплитуду сезонных колебаний температуры в тропосфере над Антарктидой.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости времена года
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