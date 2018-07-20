Вороны склонны к некрофилии, заявили ученые

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Вороны, как выяснили орнитологи, уделяют своим умершим сородичам довольно пристальное внимание — птицы собираются вокруг мертвеца и начинают издавать громкие звуки, а также совершать некоторые весьма странные действия. Иногда, например, похоронные ритуалы воронов заканчиваются попытками спаривания с трупом.

О пугающей склонности воронов к некрофилии пишет информационный ресурс actualnews.org, ссылающийся на исследование, осуществленное группой ученых под руководством Кэли Свифт из Вашингтонского университета (США).

"Все началось с шокирующего открытия, сделанного в 2015 году — мы наблюдали за вороном, который увидел тело своего мертвого сородича, валяющееся на земле, спустился к нему и попытался... осуществить акт некрофилии. Это выглядело очень странно и само по себе, но когда в процесс вмешался другой ворон, преследующий те же цели, мы удивились еще больше. Хотя казалось бы — куда уже больше...", — рассказывает Свифт.

Затем ученые произвели серию экспериментов, в рамках которых подбрасывали воронам их мертвых сородичей, а также тела голубей, белок и других животных. Выяснилось, что странное поведение включается у птиц исключительно при виде своих умерших сородичей. Чем объясняется феномен — пока что неясно.