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Вороны склонны к некрофилии, заявили ученые

Пятница, 20 Июля 2018 14:46
Вороны склонны к некрофилии, заявили ученые Фото из открытых источников

Вороны, как выяснили орнитологи, уделяют своим умершим сородичам довольно пристальное внимание — птицы собираются вокруг мертвеца и начинают издавать громкие звуки, а также совершать некоторые весьма странные действия. Иногда, например, похоронные ритуалы воронов заканчиваются попытками спаривания с трупом.

 

О пугающей склонности воронов к некрофилии пишет информационный ресурс actualnews.org, ссылающийся на исследование, осуществленное группой ученых под руководством Кэли Свифт из Вашингтонского университета (США).

 

"Все началось с шокирующего открытия, сделанного в 2015 году — мы наблюдали за вороном, который увидел тело своего мертвого сородича, валяющееся на земле, спустился к нему и попытался... осуществить акт некрофилии. Это выглядело очень странно и само по себе, но когда в процесс вмешался другой ворон, преследующий те же цели, мы удивились еще больше. Хотя казалось бы — куда уже больше...", — рассказывает Свифт.

 

Затем ученые произвели серию экспериментов, в рамках которых подбрасывали воронам их мертвых сородичей, а также тела голубей, белок и других животных. Выяснилось, что странное поведение включается у птиц исключительно при виде своих умерших сородичей. Чем объясняется феномен — пока что неясно.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости Вороны
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