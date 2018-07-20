В Йеллоустоуне обнаружены растущие трещины

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Руководству национального парка Гранд-Титон, расположенного в шестнадцати километрах от Йеллоустоуна, пришлось закрыть некоторые районы парка из-за появившихся на поверхности земли трещин, которые, к тому же, стремительно растут. Ученые, однако, говорят, что пугающие разломы не указывают на увеличение вероятности извержения супервулкана.

По данным издания Science Alert, американские рейнджеры наткнулись на обширные трещины у каскада водопадов Хидден — здесь были обнаружены тридцатиметровые разломы, поэтому этот район парка Гранд-Титон закрыли для туристов.

Гранд-Титон — это часть экосистемы под названием Большой Йеллоустоун. Сюда входит непосредственно Йеллоустоунский национальный парк, а также граничащие с ним природные зоны. Трещины, которые обнаружились на территории Гранд-Титона — это, по словам специалистов, вполне нормальное явление, спровоцированное подземными толчками, периодически фиксируемыми здесь.

Однако в целом ситуация в Йеллоустоуне продолжает вызывать опасения у специалистов — таящийся здесь супервулкан, который в последний раз просыпался два с половиной миллиона лет назад, может пробудиться снова. В таком случае Соединенные Штаты Америки столкнутся с катастрофой грандиозного масштаба.