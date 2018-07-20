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Объемы археологических работ в Москве увеличились более, чем в 2 раза

Пятница, 20 Июля 2018 12:55
Объемы археологических работ в Москве увеличились более, чем в 2 раза Фото из открытых источников

За первое полугодие 2018 года было согласовано 124 раздела обеспечивающих археологические сопровождение хозяйственных, земляных, строительных и других работ, которые проводятся в столице. Подробнее - в материале Planet Today.

 

По состоянию на 18 июля 2018 года Департаментом культурного наследия города Москвы согласовано 124 раздела об обеспечении сохранности объектов археологического наследия. Данные разделы предполагают проведение археологических исследований перед изыскательскими, проектными, земляными, строительными, мелиоративными, хозяйственными и иными работами в столице, а также их археологическое сопровождение до момента окончания.

 

«Действительно количество таких разделов, согласованных нашим ведомством, ощутимо увеличилось: если за 2017 год их было 119, то только за первую половину 2018 года мы согласовали уже 124 раздела. Этот рост отчасти обусловлен тем, что в прошлом году культурный слой в границах Камер-Коллежского вала был признан объектом археологического наследия. Хочу отметить, что согласование разделов – один из важнейших видов деятельности Мосгорнаследия. От этого зависит судьба уникальных артефактов, которые еще только предстоит обнаружить специалистам. За 2018 год было сделано уже несколько тысяч находок, все они пополнят коллекции московских музеев», - прокомментировал руководитель столичного Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

 

Для разработки археологического раздела специалисты изучают массив архивных данных, составляют историко-археологическую справку о территории, на которой будут проводиться работы, делают предположения о том, что там можно обнаружить, прикладывают к разделу исторические фотографии, чертежи, а также сведения о находках, сделанных ранее в этой местности. Обязательно определяются виды археологических полевых работ. Например, один из согласованных разделов обеспечивает проведение археологических исследований по всей улице Остоженка во время работ по ее благоустройству. Там будут проведены и раскопки, и наблюдения за ходом работ.

 

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Волкова Алена Опубликовано в Наука   Теги Новости Археология
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