В Крыму идут исследования национального проекта девятнадцатого века - крепости «Керчь»

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На Керченском полуострове, прямо напротив Керченского моста, продолжаются исследования самой крупной российской крепости 19-го века. В этом году работы фонда «Археология» в крепости «Керчь» были поддержаны Грантом Президента Российской Федерации, благодаря чему к исследованиям удалось привлечь значительное число волонтеров. Подробнее - в материале Planet Today.

Директор по развитию фонда Археология Олег Марков,- За три недели исследований было расчищено от земли и мусора одно из важнейших крепостных сооружений - редюит прикрытого пути, а так же прилегающая к нему территория. Удалось установить, что он выполнял не только оборонительные функции, но и предназначался в качестве гауптвахты. В самом редюите было раскопано помещение дровяного склада и основание печи. Сама печь, по всей видимости, была взорвана, от чего обрушилась часть стены здания и перекрытия. Попало ли в неё случайно взрывчатое вещество или это была преднамеренная акция пока не известно. Открыты и другие до селе не известные конструктивные особенности этого сооружения.

Участникам работ удалось добраться до первоначальных каменных полов сооружения. Для этого пришлось снять до двух метров шлака состоящего из слоев земли и спрессованных свиных экскрементов. В последние времена своего функционального существования в редюите располагалась свиноферма. Сделать это было очень не просто, так как все эти отложения спрессовались со временем в монолитную массу. Кроме этого все помещения и близлежащая территория была завалена огромными камнями.

Во время расчистки редюита так же была сделана и одна находка, фрагмент так называемой «марсельской» черепицы с изображением лежащего льва.

Директор по развитию фонда Археология Олег Марков,- Редюит является внутренним укреплением обороны крепости. Первоначально редюиты служили убежищем для гарнизона, атакованного и теснимого со всех сторон. Под редюитом так же понимается последний оборонительный пункт в виде малого укрепления, помещенного внутри другого, более обширного, являющегося последним оплотом обороняющихся. Так сказать последняя цитадель крепости. В нашем случае он должен был встречать прорвавшегося через «Голубые» ворота крепости врага. Благодаря тому, что в том году волонтеры уже расчистили эти ворота, образуется целый участок обороны крепости пригодный для посещения туристов. На примере которого можно наглядно объяснять, как должны были обороняться крепости середины девятнадцатого века.

Крепость «Керчь» была настолько мощным укреплением, что в плоть до двадцатого века никто не пытался попробовать её на прочность. Боевые действия на территории крепости происходили только во время Великой Отечественной Войны, когда она дважды переходила из рук в руки. Отметены от осколков бомб и снарядов видны и сейчас на стенах исследуемого волонтерами редюита. Известно, что он подвергался массированным бомбардировкам, как советской, так и немецкой авиации. Так же на стенах фиксируются граффити, оставленные немецкими солдатами.

В свое время, строительство крепость «Керчь» являлось одним из национальным проектов Российской империи. За ходом его реализации лично наблюдал император Александр II, он трижды посещал крепость с инспекциями в 1861, 1867 и 1872 годах. Теперь рядом с крепостью возведен Керченский мост и два этих грандиозных сооружения находятся в непосредственной близости друг от друга.

Все работы по расчистке фортификационных сооружений на территории крепости «Керчь» ведутся под руководством к.и.н., заведующего научно-исследовательским отделом «Керченская крепость» Юрием Беликом и руководителем проекта «База Ак-Бурун» фонда «Археология» Александром Ахременко.