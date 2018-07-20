Ученые определили точную скорость расширения Вселенной

Телескопы Gaia и Hubble помогли астрономам измерить скорость расширения Вселенной с новой степенью точности — согласно данным, полученным по итогам соответствующего исследования, постоянная Хаббла составляет семьдесят три с половиной километра в секунду на мегапарсек.
И все бы ничего, но разница между уточненным и уже существовавшим значениями оказалась слишком большой, поэтому ученые оказались в довольно затруднительном положении.
Согласно новому значению скорости расширения Вселенной, звездные скопления, которые удалены от нас, например, на десять мегапарсек, удаляются со скоростью в семьсот тридцать пять километров в секунду. Соответственно, галактики, до которых одиннадцать мегапарсек, каждую секунду "убегают" на восемьсот восемь километров.
О чем все это говорит? О том, что уже существовавшие данные о скорости расширения Вселенной, собранные сотрудниками обсерватории "Планк", слишком сильно расходятся с новыми сведениями. Несоответствие в 3.8 сигмы, как отмечают ученые, является чрезмерным, то есть, показатель нуждается в дальнейшей корректировке. Именно этим, кстати, и занимаются в данный момент астрономы.
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