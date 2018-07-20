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Ученые: Неандертальцы добывали огонь с помощью огнива

Пятница, 20 Июля 2018 09:42
Ученые: Неандертальцы добывали огонь с помощью огнива Фото из открытых источников

Огниво может быть гораздо более древним инструментом, чем предполагается — ученые выяснили, что разведением костров при помощи огнива занимались еще неандертальцы.

 

Это, как сообщает авторитетное научное издание Nature, подтверждается экспериментом, который провели антропологи, вооружившиеся каменными инструментами, созданными по примеру неандертальских.

 

"Мы попробовали развести огонь при помощи кремния и пирита, а затем внимательно изучили следы, оставшиеся на каменных инструментах, и сравнили их со следами, найденными на инструментах неандертальцев. Все указывает на то, что неандертальцы использовали свои кремниевые ножи, обычно применяемые для разделки мяса, в том числе и для розжига костров", — говорит сотрудник расположенного в Голландии Лейденского университета Эндрю Соренс.

 

Соренс отметил, что инструменты для добывания огня иногда находят при изучении стоянок древних людей, однако среди предметов, найденных на стоянках неандертальцев, таких находок не было. Поэтому ученые считали, что у неандертальцев не было такого инструмента, как огниво. Но нет, похоже на то, что все-таки было — просто у них оно было совмещено с ножом.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости неандертальцы
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