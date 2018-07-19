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Самого древнего детеныша змеи, возрастом 100 млн лет, нашли в Мьянме

Четверг, 19 Июля 2018 10:22
Самого древнего детеныша змеи, возрастом 100 млн лет, нашли в Мьянме Фото из открытых источников

Скелет детеныша змеи, который попал в янтарь почти сто миллионов лет назад, обнаружили в Мьянме. Ученые говорят, что находка, относящаяся к началу позднего мела, представляет собой самые древние останки змееныша из всех известных науке.

 

Если говорить точно, то змееныш, останки которого нашли в янтаре в Мьянме, жил 98.8 миллионов лет назад. Вместе с ним "законсервированными" оказались фрагменты древних растений, составлявших лесную подстилку.

 

"В период, который известен как начало позднего мела, змеи жили на всех континентах Земли — об этом свидетельствуют многочисленные скелеты, изученные палеонтологами. Однако до недавнего времени у нас не было столь древних останков детенышей змей, так что в этом плане новая находка представляет собой особенную ценность", — рассказывает сотрудник китайского университета наук о Земле Лида Син.

 

Вид, к которому принадлежит найденный змееныш, был назван учеными Xiaophis myanmarensis. По своему строению эти змеи напоминают, например, современных обыкновенных ужей. Судя по фрагментам лесной подстилки, которые попали в янтарь вместе с древним змеенышем, последний жил в лесном биоме. То есть, ареал мезозойских змей был более широким, чем предполагали ученые ранее.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости змеи
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