Учёные дали официальное название современной эре

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Текущий промежуток геохронологической шкалы, которой ученые пользуются для датировки истории Земли, до недавнего времени оставался безымянным, однако теперь современный геологический век все-таки получил название. Мы живем, как сообщили ученые, в мегхалайском веке.

По данным Международной комиссии по стратиграфии, мегхалайский век начался 4200 лет назад и продолжается в наше время. Если говорить точнее, то мегхалайский век относится к эпохе голоцена, которая, в свою очередь, является частью четвертичного периода (антропогена) кайнозойской эры.

Ну а кайнозойская эра, если кто-то не в курсе, входит в фанерозойский эон. Как видите — все довольно просто. В общем, если вашим промежутком геохронологической шкалы поинтересуются какие-нибудь, скажем, путешественники во времени ("Какой сейчас четвертичный период кайнозойской эры? Так, примерно, можешь почувствовать?"), то вы теперь знаете, что им ответить.

Эпоху голоцена, как уточняют специалисты, начали делить на отдельные века лишь недавно. Соответственно, теперь голоцен разделяется на гренландский, северогриппианский и мегхалайский века. Последний начался с грандиозной засухи, которая продолжалась примерно две сотни лет и серьезно повлияла на человечество.