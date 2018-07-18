Психологи рассказали, почему людям нужно быть честными

Фото из открытых источников

Американской эксперт по невербальной коммуникации и языку тела рассказал в Psychologytoday, может ли анализ языка тела человека помочь обнаружить обман или его отсутствие.

С библейских времен люди стремились выявить обман, если не по личным причинам, то для бизнеса. Знание того, что кто-то лжет, имело значение шесть тысяч лет назад не меньше, чем сегодня.

И за тысячи лет были изобретены всевозможные попытки обнаружить обман, начиная с пристального взгляда в глаза лжеца и оракулов (которые обычно давали неоднозначные ответы), до современной проверки на полиграфе.

Многолетнее изучение различных методов, которые учат обнаруживать обман, показало, что нет единого поведения, свидетельствующего об обмане. Нет никакого эффекта Пиноккио. Ни одно поведение точно не свидетельствует об обмане.

Людей, которым грозила смертная казнь (261 человек), помиловали после ДНК-анализа, который подтвердил, что они невиновны. В каждом случае сотрудники правоохранительных органов были уверены, что подозреваемый лжет, но ни один из них не смог обнаружить правду. Ни один не поверил подозреваемому, когда тот утверждал, что не совершал преступление.

Другими словами, они не могли обнаружить правду, но они были уверены, что могут обнаружить обман. И это позор, ведь идет речь о жизни. Постыдно, что кто-то может быть ложно обвинен из-за того, что сотрудники полиции не могут отличить правду от лжи. Почему так происходит?

Потому что на протяжении десятилетий сотрудникам правоохранительных органов внушалось, что они могут обнаружить обман через жесты, когда на самом деле, наше распознавание лжи ничем не лучше подбрасывания монетки. И это один из способов раскрытия обмана, который отправляет в камеру смертников.

И это касается не только полиции. После популярного сериала «Обмани меня», внезапно появились сотни «специалистов», готовых научить других распознавать ложь. Слишком часто утверждается, что обнаружение обмана не просто легко, а что это гарантировано. Это не так.

Людей увольняли с работы, потому что при допросе они показали признаки нервозности или стресса. Отношения дали трещину или были разрушены из-за подобных ложных предположений. Общественности и правоохранительным органам было скормлено много ерунды об обнаружении обмана.

В течение многих лет после суда присяжных спрашивали, что заставило их думать, что свидетель лгал. Они отвечали, что поняли, что свидетель лжет, потому что он коснулся своего носа, отвел взгляд, покраснел, облизала губы, почесал уши и т.д. Представьте, если бы от таких выводов зависела ваша жизнь.

Но поведение, описанное присяжными выше, присуще и честным, и лжецам во время стресса, тревоги, или когда человек сталкивается с чем-то непривычным, как например, суд или допрос. Присяжные видели все признаки психологического дискомфорта, но, к сожалению, в какой-то момент их жизни кто-то сказал им, или они видели по телевизору, или читали, что такое поведение указывает на обман.

И общественность, и правоохранительные органы были введены в заблуждение. И те, кто проводит исследования, и те, кто учит невербальной коммуникации, должны говорить правду о распознавании лжи. И она заключается в том, что мы, люди, не имеем высоких шансов обнаружить обман.

Нужно перестать всегда соотносить психологический дискомфорт с обманом и признать, что он может быть признаком стресса, тревоги, опасения, отчаяния, подозрительности, напряжения, беспокойства, нервозности и т.д. И невиновный, и виновный будут в разные времена демонстрировать все эти «признаки» обмана. Почему? Потому что люди чувствительны окружающей обстановке.

Важно множество нюансов, например, присутствие других людей, нюансы в голосе, язык тела, образование, «социальный интеллект» и т.д. Вся повседневная рутина, все мысли, этого достаточно, чтобы вызвать у большинства людей психологический дискомфорт. Можно ожидать проявления психологического дискомфорта у любого человека.

Можно взять самого честного человека и в течение нескольких секунд вынудить продемонстрировать поведение, которое часто ложно связано с обманом, просто сидя ближе к нему, пристально глядя на него, изменяя тон голоса, задавая личные вопросы или спрашивая с подозрением. И это проблема.

То, что мы наблюдаем, это психологический дискомфорт, и это все, что мы должны сказать, вызвано ли это намеренно или обстоятельствами. Но утверждать, что это показатель обмана, нельзя. Пора перестать утверждать, что мы можем обнаружить обман через невербалику.

Люди передают через язык тела свои мысли, чувства, эмоции, в реальном времени. Мы сообщаем информацию словами и телом. По сути, мы все можем быть «детекторами проблем» у человека, но это все. Все, что мы можем сказать, что что-то не так, что есть проблема – но не более. И это вовсе не значит, что нужно обманывать.