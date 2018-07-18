Ученые предупреждают: Под Баварией просыпается вулкан

"Готовьте свои сосиски к экстремальной геотермальной прожарке", — говорят жителям Баварии ученые, обнаружившие аномальную вулканическую активность под этим регионом Германии. Под Баварией, как отмечают исследователи, вот-вот пробудится мощный вулкан.
Внезапная вулканическая активность, как добавляют эксперты, угрожает не только баварцам, но и жителям Саксонии, а также обитателям некоторых городов Чехии.
"Мы наблюдаем сейсмические сигналы, которые могут указывать только на один вероятный сценарий — в земных недрах, расположенных преимущественно под Баварией, происходит активизация подземного вулкана. Этот процесс может спровоцировать не только катастрофическое извержение, но и мощнейшее землетрясение, которое унесет огромное количество человеческих жизней", — предупреждают представители Германского геофизического центра исследований.
Пробуждение вулкана, как уточняют эксперты, происходит уже давно — на это указывали некоторые наблюдения, сделанные еще в 1997 году. Однако в последнее время процесс в значительной степени ускорился. Если так пойдет и дальше, добавляют ученые, то вулкан может окончательно пробудиться уже в обозримом будущем.
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