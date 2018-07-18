В Ирландии обнаружили древнюю гробницу – аналог Стоунхенджа

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Археологи, изучавшие просторы Ирландии при помощи беспилотника, обнаружили следы неизвестного ранее хенджа. Речь, по данным издания Science Alert, идет о доисторическом сооружении, напоминающем всем известный Стоунхендж.

Остатки нового для науки хенджа были обнаружены благодаря сильной жаре, которая снизила интенсивность роста травы над руинами.

"На одном из полей мы нашли круглую отметину, диаметр которой составляет сто пятьдесят метров. Обнаружить след от хенджа можно только с воздуха, так что основанная на применении дронов стратегия поиска полностью себя оправдала", — рассказывают ученые.

По словам которых, возраст древнего хенджа составляет не менее пяти тысяч лет. Соответственно, сооружение было воздвигнуто в позднем неолите или ранней бронзовой эпохе.

Предполагается, что найденный в Ирландии аналог Стоунхенджа использовался в ритуальных целях и мог одновременно вмещать несколько тысяч человек. В данный момент ученые продолжают исследовать район, где обнаружился хендж — здесь, как считают археологи, могут таиться следы других подобных сооружений, а также прочие не менее интересные древние объекты.