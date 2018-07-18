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Ученые выяснили, почему мы слышим звук моря в ракушках

Среда, 18 Июля 2018 11:03
Ученые выяснили, почему мы слышим звук моря в ракушках Фото из открытых источников

Ученые из Соединенных Штатов Америки, сосредоточившиеся на изучении звуков моря, доносящихся из ракушек, сделали страшный вывод — оказывается, что это никакое не море. Из ракушек, по словам исследователей, мы слышим звуки окружающей среды.

 

Многие наверняка знают, что "звуки моря" можно услышать не только из ракушек, но и из чашек, стаканов, а также прочих подобных предметов. В общем, все сходится — в ракушках действительно нет звуков моря.

 

"Внутренняя поверхность морской раковины особым образом усиливает некоторые частоты. В общем-то, феномен воспроизводится не только при помощи раковины — вы можете использовать для этого бутылку или стакан, без разницы. Все дело в резонансе, который усиливает некоторые звуковые частоты и рождает в вашем воображении некоторые специфические ассоциации", — говорит сотрудник Калифорнийского университета Шрути Дешпанде.

 

Раковина, по словам ученых, является своеобразной резонансной полостью, усиливающей одни частоты и одновременно ослабляющей другие. Как итог, если поднести к ракушке ухо, то можно услышать нечто, что можно интерпретировать как звуки моря. Но в целом — никакой магии в ракушках нет.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости звук
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