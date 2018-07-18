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Учёные: Почва тропических лесов рассказала о доколумбовых жителях‍

Среда, 18 Июля 2018 09:44
Учёные: Почва тропических лесов рассказала о доколумбовых жителях‍ Фото из открытых источников

Тропические леса, которые кажутся девственными на первый взгляд, на самом деле могут скрывать весьма детальные факты о жизни прошлых поколений людей — заявляют ученые, изучающие историю доколумбового Эквадора при помощи почвы тропических лесов.

 

"Почва изученного нами района Анд указывает на то, что эта местность была населенной еще за пятьсот лет до того, как в регионе появились первые выходцы из Европы. Что, как мы знаем, произошло в шестнадцатом веке", — пишут исследователи со страниц издания Nature.

 

Завоевание Южной Америки европейцами стало настоящей катастрофой для местного населения — численность коренных жителей континента сократилась примерно на три четверти, то есть, по самым скромным оценкам, погибло около восьмидесяти миллионов человек.

 

"У нас есть некоторые представления о последствиях колонизации Южной Америки, но мы совсем не знаем, как коренное население взаимодействовало с природными экосистемами до того, как сюда пришла западная цивилизация", — говорят ученые.

 

Анализ почвы тропических лесов показал, что на территории современного Эквадора шла весьма активная жизнь и до прихода европейцев — в почве были обнаружены следы культурных злаковых растений, что говорит о широком распространении сельского хозяйства, плюс, в земле обнаружились и следы, например, войны, запечатленные в виде толстого слоя угля, оставшегося после пожаров.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости почва
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