Ученые: Редактирование генома приводит к тысячам незапланированных мутаций

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Использование популярного генетического редактора CRISPR/Cas может провоцировать незапланированные мутации, которые, к тому же, практически невозможно обнаружить при помощи стандартных средств для ДНК-генотипирования. Об опасности технологии CRISPR/Cas предупреждают сотрудники расположенного в Великобритании Института Сенгера.

"Применение технологии CRISPR/Cas в клетках животных и человека может вызывать самые разнообразные нежелательные мутации. При этом, такие мутации довольно трудно фиксировать", — пишут ученые со страниц научного издания Nature Biotechnology.

CRISPR/Cas — система, которую применяют (довольно успешно применяют, кстати говоря) для модификации нуклеотидной последовательности дезоксирибонуклеиновой кислоты.

О том, что применение системы может приводить к отрезанию довольно крупных последовательностей ДНК, известно уже давно, однако предполагается, что такие нежелательные укорачивания генома являются весьма редким явлением, которое в целом не снижает эффективность CRISPR/Cas.

Однако британские ученые говорят, что применение CRISPR/Cas несет в себе больше потенциальных опасностей, чем пользы. Система, по словам специалистов, приводит к масштабным генетическим перестройкам, у которых могут быть непредсказуемые последствия.