Ученые разошлись в оценках скорости расширения Вселенной‍

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Все знают о том, что Вселенная расширяется, однако скорость, с которой она делает это, оценивается учеными по-разному — пишет астрономическое издание The Astrophysical Journal, посвятившее вопросу развернутый материал.

Астрофизики, в частности, получили новые данные о скорости расширения Вселенной при помощи европейского орбитального аппарата Gaia. Однако эти данные сильно расходятся с существующей космологической оценкой показателя, которую удалось получить благодаря сателлиту Planck.

"Космические расстояния нельзя установить без помощи косвенных методов, однако проблема в том, что подобные методы являются довольно узкоспециализированными, то есть, каждый из них можно применять лишь для определенного диапазона величин. Когда мы подразумеваем определение расстояний между близкими галактиками, то обычно пользуемся шкалой расстояний до т.н. цефеид — это особые пульсирующие звезды", — рассказывают ученые.

Новые данные, полученные аппаратом Gaia, позволили уточнить расстояния до пяти десятков близких цефеид в Млечном Пути. Но теперь у астрономов появилась новая проблема — данные Gaia слишком сильно расходятся с данными Planck.