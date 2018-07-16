Ученые подтвердили подлинность останков семьи Николая II‍

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Экспертизы подтвердили подлинность останков останков членов царской семьи, расстрелянных в 1918 году, рассказала официальный представитель СК России Светлана Петренко.

"В настоящее время заключениями комплексных комиссионных молекулярно-генетических экспертиз подтверждена принадлежность обнаруженных останков бывшему императору Николаю II, членам его семьи и лицам из их окружения", — сказала она.

По словам Петренко, расследование дела об убийстве членов Российского императорского дома продолжается, однако, согласно выводам экспертов, 7 из 11 обнаруженных останков принадлежат родственникам из одной семьи — матери, отцу, четырем дочерям и сыну.

По ее словам, результаты сопоставления генетических профилей костных останков и образцов, полученных живущих в настоящее время родственников семьи Романовых как по отцовской, так и по материнской линиям подтверждают, что останки принадлежат Николаю II и членам его семьи, пишет РИА Новости.

Кроме того, установлено родство императора Александра III, останки которого были эксгумированы в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга, и погибшего человека, идентифицированного как Николай II.Петренко также сообщила, что ученые исследуют около двух тысяч различных документов по делу о гибели царской семьи, в том числе найденные в последние два года в зарубежных архивах и музеях.

"После завершения двух повторных комиссионных медицинских (антропологических), автороведческой и историко-архивной судебных экспертиз по уголовному делу будет принято итоговое процессуальное решение", — сказала представитель СК.

Последний российский император Николай II и его семья были расстреляны летом 1918 года в Екатеринбурге. В 2000 году Русская церковь причислила Николая II и членов его семьи к лику святых, после вскрытия захоронения под Екатеринбургом останки членов императорской семьи были захоронены в усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга. Осенью 2015 года следователи возобновили расследование дела о гибели Романовых.