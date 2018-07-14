Ученые опровергли теорию происхождения людей в Африке

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Уже на протяжении многих лет ученые задаются вопросом о том, каким же образом появился на свет современный человек. Существовал целый ряд теорий, которые перекрывали одна другую. Однако, в конечном итоге, исследователи смогли сделать вывод, опровергающий факты своих коллег.

Сейчас огромное количество научных работников о том, что африканский континент является место зарождения современного человека. Большинство фактов подтверждают эту гипотезу. Но до сих пор остается неясным вопрос, каковы же были этапы эволюции наших предков. Наиболее распространенной гипотезой ранее считалась мысль о том, что человек произошел от одной популяции архантропов. Однако такое предположение многих не устраивало, потому как оставляло после себя слишком много «но».

Поэтому была разработана теория мультирегионализма в Африке, которая гласит, что на территории континента проживало сразу несколько групп древнего человека. Учитывая отдаленность друг от друга их развитие протекало в разной степени активности. Однако, в определенные моменты истории, эти популяции встречались и смешивались между собой, что приводило к новой ветви развития.

Подобную гипотезу подтверждают и открытия, сделанные археологами в Африке. Ими были найдены различные древние инструменты, чьи черты указывают на то, что их производили различные группы древних людей. К тому же, эта теория может быть косвенно подкреплена и тем фактом, что во времена зарождения человека генетическое разнообразие наших предков было чрезвычайно высоким. А этого, путем развития одной группы людей, добиться было невозможно.