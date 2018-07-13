Программы превзошли животных в определении токсичности

Ученые разработали уникальную автоматизированную систему, которая при помощи "умных" алгоритмов может определять токсичность тех или иных химических соединений. Программа, при этом, справляется с задачей даже лучше, чем специально выведенные лабораторные животные.
Предполагается, что использование таких технологий позволит отказаться от жестоких опытов на животных, при помощи которых в современном мире тестируются новые продукты (та же, например, косметика).
Многие обыватели не в курсе, но перед тем, как попасть на прилавок, новые косметические средства испытываются в рамках напрочь бесчеловечных опытов, в процессе которых страдают и умирают животные. Зоозащитники давно обращают внимание общества на эту проблему, но обществу, как показывает практика, в целом индифферентно.
Но нашлись ученые, которые предложили использовать для определения токсичности нейросети, "натасканные" при помощи огромных массивов сведений о молекулярных структурах разных веществ. Инновационный подход оказался успешным — в некоторых случаях ИИ даже более эффективен, чем животные. Спектр применения новой технологии, однако, весьма ограничен — она, в частности, не может использоваться для определения риска развития рака в результате контакта с токсичными веществами.
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