Ученые выяснили, сколько весит душа человека

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Очередной эксперимент со взвешиванием человека непосредственно до и после момента биологической смерти, проведенный называющими себя учеными людьми, завершился вполне предсказуемым выводом: душа человека якобы весит ровно двадцать один грамм.

Научность эксперимента, правда, под очень большим вопросом — говорят разбирающиеся в биологии и физике эксперты, отмечая, что никаких точных данных о проведении сомнительного со всех сторон опыта нет.

Однако люди, которые верят в материальность души, не унимаются. Они заявляют, что мертвое человеческое тело теряет двадцать один грамм своей массы в результате самоуничтожения нейронов головного мозга. Нервные клетки, дескать, переходят в какое-то неизведанное состояние и чуть ли не испаряются. Звучат все подобные утверждения (ничем, кстати, не подкрепленные) довольно антинаучно.

Но да и ладно — обывателям, в конце концов, необходимо верить в чудо, чтобы не сойти с ума от суровой реальности, так что не будем им мешать. Тем более, что смерть, несмотря на высокий уровень современной науки, действительно продолжает оставаться в недостаточной степени изученным явлением.