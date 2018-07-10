Учёные создали лазер, который умеет создавать электронику из бумаги

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Лазер, превращающий бумагу в композитный материал для использования в составе простых электронных устройств, изобрели ученые из Китая и Соединенных Штатов Америки.

Бумага, как уточняется в публикации в издании Advanced Materials, пропитывается раствором из хлорида молибдена и желатина, а затем подвергается лазерному излучению, которое заставляет нужные области материала превратиться в проводники электрического тока.

"В итоге мы получаем токопроводящий композитный материал из графена и карбида молибдена. Этот материал может применяться для создания каких-то простых прототипов электрических устройств — мы уже изготовили из него ионистор, а также пьезоэлектретный генератор, преобразующий механическое воздействие в электроэнергию", — говорят сотрудники Калифорнийского университета в Беркли.

Самый главный компонент инновационной технологии — особый инфракрасный лазер, с изготовлением которого ученым пришлось потрудиться.

"Мы попробовали несколько лазерных излучателей разного типа и мощности, прежде чем подобрали оптимальный, осуществляющий высокотемпературную карбонизацию именно так, как следует", — отмечают исследователи.