"Прогресс МС-09" достиг МКС за рекордно короткое время

Фото из открытых источников

Грузовой корабль "Прогресс МС-09" пристыковался к Международной космической станции (МКС), впервые долетев до нее по сверхкороткой схеме. Полет длился менее четырех часов, сообщили во вторник в российском Центре управления полетами (ЦУП).

"Стыковка грузового корабля "Прогресс МС-09" с орбитальной станцией произошла в автоматическом режиме в 04:31 мск ", - сказали в ЦУП, уточнив, что грузовик причалил к стыковочному отсеку "Пирс".

Ракета "Союз-2.1а" с кораблем "Прогресс МС-09" стартовала с площадки номер 31 космодрома Байконур в 00:51 мск. Через девять минут корабль штатно отделился от третьей ступени носителя и продолжил самостоятельный полет к МКС, пишет ТАСС.

Корабль доставил на станцию около 2,5 тонны различных грузов, в частности, топливо, научное оборудование, продукты, медикаменты. Кроме того, "Прогресс" привез на МКС третий скафандр нового поколения "Орлан-МКС", два таких скафандра уже используются на станции.

Сверхкороткая схема полета означает, что космический аппарат совершил два витка вокруг Земли. Ранее "Прогрессы" отправлялись к МКС либо по двухсуточной схеме (34 витка), либо долетали до станции за шесть часов (четыре витка).

Ранее новую короткую схему полета к МКС предполагалось впервые отработать на грузовом корабле "Прогресс МС-07" 12 октября 2017 года. Однако запуск не состоялся из-за того, что автоматика стартового комплекса на Байконуре отменила пуск и корабль отправился в космос 14 октября по двухсуточной схеме. Такая же ситуация возникла при запуске "Прогресса МС-08": первоначально корабль планировалось отправить в космос 11 февраля 2018 года, однако за несколько секунд до старта автоматическая система отменила операцию. В итоге корабль стартовал 13 февраля, а пристыковался к МКС 15 февраля.