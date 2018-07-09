В Калужской области состоится грандиозная историческая реконструкция

Фото из открытых источников

В Калужской области 13-14 июля в рамках Дней Москвы будет организована масштабная историческая реконструкция в честь Великого стояния на реке Угре. На брифинге в Правительстве Москвы министр внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области Олег Калугин сообщил, что основные мероприятия состоятся в селе Дворцы Дзержинского района, где в 1480 году прошли события, результатом которых стало освобождение русских земель от татаро-монгольского ига.

Олег Калугин рассказал, что к Дням Москвы в регионе подготовлена большая программа. Деловые мероприятия, круглые столы по реализации комплекса ГТО, взаимодействию в области туризма, подготовки кадров в системе образования пройдут 13 июля. Также гостей ждут в знаменитом калужском технопарке и на промышленных объектах. А 14 июля центром мероприятий станет Владимирский скит в селе Дворцы и грандиозный военно-исторический фестиваль. Состоится возложение цветов к Поклонному кресту, желающие смогут посетить диараму «Великое стояние на реке Угре», после чего пройдет торжественный митинг и военно-историческая реконструкция.

По словам Олега Калугина, в реконструкции примут участие представители Калужской и Московской областей, а также Орла, Башкортостана и Татарстана. Всех объединяет организатор мероприятия – клуб «Батальон». На фестивале гости события смогут попробовать свои силы в стрельбе из лука, рыцарских состязаниях, познакомиться с бытом русских воинов и ордынцев, посетить многочисленные ярмарки. Праздник завершится в Калуге красочным концертом, где выступят московские звезды.

Руководитель столичного Департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков отметил в ходе брифинга, что между Москвой и Калужской областью установлены добрососедские и деловые отношения. Москвичам интересна деловая программа предстоящего мероприятия – в регион отправятся представители семи департаментов Правительства Москвы для обмена опытом и рассмотрения возможности заключить соглашения о сотрудничестве в различных сферах. Виталий Сучков заявил, что с Калужской областью подписано соглашение о сотрудничестве в области национальной политики, в связи с чем идет активное сотрудничество по всем направлениям.

Ответное мероприятие – Дни Калужской области в Москве – состоится осенью 2018 года, заявил Олег Калугин.