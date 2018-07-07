Исследование: Большинство людей считают себя умнее остальных

Считаете себя умнее большинства? В этом вы не отличаетесь от того самого большинства. Это подтверждено исследованием. Международная группа ученых выяснила, что большинство людей считают себя умнее остальных.
Исследование опубликовано в PLoS ONE. Ученые отмечают, что «тенденция переоценивать свои когнитивной способности является устойчивой чертой психологии человека».
Ученые из Иллинойского Университета и Тулузского Института перспективных исследований в ходе опроса спрашивали у людей, согласны ли они с утверждением «я умнее большинства». Выяснилось, что почти две трети (65%) опрошенных считают себя более умными, чем большинство.
При этом чем более образованными были люди, тем больше была вероятность того, что они согласятся с этим заявлением. В опросе приняло участие около трех тысяч человек. Есть и возрастные отличия. Молодые люди были несколько более склонны согласиться с этим заявлением, чем те, кто постарше.
Существует также гендерная разница. И в телефонном, и в онлайн-опросе больший процент мужчин считают себя умнее и сразу согласились с данным утверждением. В телефонном опросе это 71% мужчин (в сравнении с 59% женщин), а в онлайн-опросе 72% (в сравнении с 60% женщин). Примечательно, что мужчины более склонны «решительно соглашаться» с этим утверждением.
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