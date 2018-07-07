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Исследование: Большинство людей считают себя умнее остальных

Суббота, 07 Июля 2018 10:34
Исследование: Большинство людей считают себя умнее остальных Фото из открытых источников

Считаете себя умнее большинства? В этом вы не отличаетесь от того самого большинства. Это подтверждено исследованием. Международная группа ученых выяснила, что большинство людей считают себя умнее остальных.

 

Исследование опубликовано в PLoS ONE. Ученые отмечают, что «тенденция переоценивать свои когнитивной способности является устойчивой чертой психологии человека».

 

Ученые из Иллинойского Университета и Тулузского Института перспективных исследований в ходе опроса спрашивали у людей, согласны ли они с утверждением «я умнее большинства». Выяснилось, что почти две трети (65%) опрошенных считают себя более умными, чем большинство.

 

При этом чем более образованными были люди, тем больше была вероятность того, что они согласятся с этим заявлением. В опросе приняло участие около трех тысяч человек. Есть и возрастные отличия. Молодые люди были несколько более склонны согласиться с этим заявлением, чем те, кто постарше.

 

Существует также гендерная разница. И в телефонном, и в онлайн-опросе больший процент мужчин считают себя умнее и сразу согласились с данным утверждением. В телефонном опросе это 71% мужчин (в сравнении с 59% женщин), а в онлайн-опросе 72% (в сравнении с 60% женщин). Примечательно, что мужчины более склонны «решительно соглашаться» с этим утверждением.

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Филингер Татьяна Опубликовано в Наука   Теги Новости интеллект
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