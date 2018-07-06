Ученые узнали, почему мужчины чаще страдают от аутизма и рака

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Шизофрения и аутизм чаще развиваются у представителей мужской половины человечества из-за генетических особенностей, которые определяют, какая конкретно "программа развития мозга" включается у зародышей — мужская или женская.

Медицинские исследования, а также данные, получаемые по итогам переписей населения, говорят о том, что от расстройств аутистического спектра, а также от шизофрении, заметно чаще страдают мужчины. Почему так — ученые до последнего момента понимали только очень приблизительно.

"Разница, кстати, наблюдается не только для шизофрении и аутизма — у женщин в целом реже встречаются заболевания, связанные с работой нервной системы. То есть, среди женщин реже встречается дислексия, синдром дефицита внимания, олигофрения, идиотизм и так далее", — говорит сотрудник Университета Мэриленда в Балтиморе (Соединенные Штаты Америки) Трэйси Бейл.

Ученым под руководством Бейл удалось понять, в чем дело. Развиваясь по женскому типу, нервная система получает естественную защиту от многих угрожающих ей заболеваний — это происходит потому, что женский организм синтезирует особые вещества, необходимые для защиты плода от стрессовых факторов. Эти же вещества защищают организм и от рака.