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Учёные нашли способ восстановить популяцию белых носорогов‍

Четверг, 05 Июля 2018 13:04
Учёные нашли способ восстановить популяцию белых носорогов‍ Фото из открытых источников

Скончавшись в марте этого года, последний самец северного белого носорога, как казалось, ознаменовал окончательный конец своего вида, однако биологи говорят, что надежда на продолжение существования северных белых носорогов все еще есть.

 

Северные белые носороги — вид, который стремительно исчезал с шестидесятых годов прошлого века. В те времена таких носорогов было несколько тысяч. Однако к настоящему моменту северных белых носорогов осталось только два.

 

И ладно бы это были самец и самка! Нет, оба выживших животных — самки. Последний самец, носорог по кличке Судан, умер в начале весны.

 

У человечества, при этом, осталась замороженная сперма северного белого носорога, так что еще не все потеряно. Согласно недавней публикации в Nature Communications, эмбриологам удалось получить несколько зародышей с генетическим материалом северных белых носорогов, используя для этого яйцеклетки их южных собратьев.

 

"Даже если нам не удастся подсадить химерных эмбрионов суррогатным матерям, мы все равно получим материал, при помощи которого оплодотворим яйцеклетки северного белого носорога in vitro. В общем, есть большая вероятность того, что мы сможем сохранить вид", — говорят ученые.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости носорог
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