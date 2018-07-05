В одной из библиотек Дании обнаружили отравленные книги

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Ядовитые книги, случайно обнаруженные в библиотеке Университета Южной Дании, стали довольно неожиданной находкой — сообщают со страниц издания The Conversation ученые, изучившие университетское книгохранилище.

"Мы исследовали библиотеку, пытаясь обнаружить книги с переплетами из переработанных древних рукописей — такая технология изготовления переплетов была не редкой для шестнадцатого и семнадцатого веков. И когда мы обнаружили три книги этого периода, с переплетами, сделанными, судя по всему, именно таким способом, то и предположить не могли, что эти книги могут быть ядовитыми", — рассказывают ученые Якоб Повл Хольк и Кааре Лунд Расмуссен.

Выяснилось, что зеленая краска, которой были покрашены обложки книг, содержит весьма токсичное вещество — мышьяк. И выяснилось это случайно — когда ученые отнесли книги на анализ, намереваясь узнать, что написано под слоем этой самой зеленой краской.

"Мы предполагаем, что использованный краситель является так называемой парижской зеленью — то есть, ацетат-арсенитом меди. Он применялся вплоть до девятнадцатого века, пока не была открыта его токсическая природа", — рассказывают эксперты, обнаружившие старые отравленные книги.