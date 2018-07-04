Ученые назвали еду, которая создает романтическое настроение

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Решение о том, куда пойти на первое свидание, может быть сложным. Есть так много отличных вариантов. Вы можете выбрать кофейню, кинотеатр, концерт или иное мероприятие. Тем не менее, что бы вы ни выбрали, исследование показало, что есть один общий знаменатель, который может способствовать романтическому настроению.

Исследование проведено учеными Наньтунского Университета (КНР) и опубликовано в издании Current Psychology. Это будет хорошей новостью для тех из вас, кто любит подобную еду.

Исследование китайских ученых показало, что сладкий вкус может усилить романтические чувства к другим, что особенно важно на первом свидании. Изучалось влияние сладкого вкуса на семантическую обработку сказанного. Ученые пытались определить, как именно влияют сладости на обработку смыслового значения слов.

Исследуя корреляцию по отношению к словам, они обнаружили, сладкий вкус помогает обрабатывать мозгу романтические слова быстрее, чем не романтические слова. Ученые ссылаются на другое исследование, нашедшее связь между сладким вкусом и доброжелательностью, просоциальным поведением, отзывчивостью.

В исследовании участники получали либо воду с сахаром, либо простую воду. Первые имели преимущество обработки романтических слов, что согласуется с предыдущими исследованиями, связывающими сладкий вкус с положительной оценкой потенциальных романтических партнеров.

Также романтические эмоции делают вкус сладости еще слаще и повышают уровень интереса к инициированию отношений с потенциальным партнером. Поэтому ученые сделали вывод, что сладкий вкус может способствовать усилению романтического настроения.

Авторы исследования считают, что можно влиять на романтическую оценку и интерес через биологический процесс, то есть через ощущение сладкого вкуса. Они также ссылаются на исследование, показавшее, что дегустация сладких блюд увеличивает уровень дофамина, поэтому назвали десерты «биологическим субстратом страстной любви».