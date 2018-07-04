Среда 04 июля 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Наука» Ученые создали математическую модель социального конфликта

Ученые создали математическую модель социального конфликта

Среда, 04 Июля 2018 13:40
Ученые создали математическую модель социального конфликта Фото из открытых источников

Итогом работы группы ученых, которую возглавил Александр Петухов из Нижегородского университета имени Лобачевского, стала разработка параметров, позволяющих управлять системой, описывающей конфликты в социуме.

 

Если ученые смогут в полной мере овладеть этими параметрами, то получат контроль над социальными конфликтами, позволяющий как предотвращать их, так и провоцировать. Так что речь идет, как пишет издание Simulation, об очень могущественном инструменте.

 

"Когда мы говорим о математическом моделировании процессов, которые происходят в политической или социальной сфере, то следует учитывать, что подходы, хорошо работающие при моделировании физических процессов, здесь не работают, или работают, но совсем не так, как мы привыкли. Потому что общество — это все-таки очень комплексная и многомерная структура. Особенно современное общество, коммуникация в котором осуществляется и без непосредственного физического контакта", — рассказывает Петухов.

 

Для того, чтобы создать математическую модель социального конфликта, ученые разработали концепцию, в рамках которой отдельные индивиды, составляющие общество, взаимодействуют посредством так называемого поля коммуникации, которое создается каждым членом общества.

 

Работая над этой концепцией, ученые смогли определить конкретные условия, при которых в обществе возникает конфликт, а также нашли параметры, при которых в обществе сохраняется стабильное состояние.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости конфликты
Главное за сутки
На каких российских заправках недоливают топливо? На каких российских заправках недоливают топливо? Согласно исследованию, проведенному Федерацией автовладельцев России (ФАР), около 76% АЗС в стране обманывают автомобилистов. "За недолив принималось расхождение более одного процента между оплаченным и фактически полученным топливом. В результате недолив…
СМИ: В Солсбери из-за "неизвестного вещества" госпитализировали двух человек СМИ: В Солсбери из-за "неизвестного вещества" госпитализировали двух человек Полиция английского графства Уилтшир сообщила утром в среду о "серьезном инциденте" по соседству с городом Солсбери — в Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы…
ЧМ-2018: Определились все пары 1/4 финала ЧМ-2018: Определились все пары 1/4 финала Стали известны все четвертьфинальные пары чемпионата мира по футболу в России. 6 июля в Нижнем Новгороде сыграют сборные Уругвая и Франции (17:00 мск), напоминает ТАСС. В этот же день в…
Читайте также
Ученые узнали, как перепрограммировать мозг Ученые узнали, как перепрограммировать мозг Американские ученые отчитались об успешном завершении эксперимента, в ходе которого им удалось перепрограммировать нейросети в мозге лабораторных мышей. Соответствующее исследование, как сообщает авторитетное издание Science, позволило ученым лучше разобраться в…
Французские ученые раскрыли тайну происхождения древнеегипетской косметики‍ Французские ученые раскрыли тайну происхождения древнеегипетской косметики‍ Французские ученые, исследовавшие косметические средства, сохранившиеся до наших дней со времен Древнего Египта и Древней Греции, сделали ряд выводов, важных для понимания исторической роли косметики. Оказалось, в частности, что обитатели…
Ученые выяснили, чего действительно хотят одинокие женщины Ученые выяснили, чего действительно хотят одинокие женщины Чего действительно хотят одинокие женщины? Что в их жизни является приоритетным? Сотни женщин участвовали в опросе, благодаря чему были получены ответы на эти и другие вопросы. Мир изменился за последние…
Тема дня
Приднестровье стало рычагом давления Украины на Россию Приднестровье стало рычагом давления Украины на Россию

Приднестровье является конфликтной территорией уже на протяжении многих лет. Однако последние событи...

Фото
Самая древняя пустыня на Земле Самая древняя пустыня на Земле

Пустыня Намиб — это древнейшая пустыня, существующая уже 55-80 миллионов лет, которая проходит по за...

Интернет и СМИ
Опрос

Как вы оцениваете организацию ЧМ?

 

Анекдот дня

А подписала бы Дания разрешение на строительство "Северного потока-2", глядишь, и в четвертьфинале ЧМ-2018 сейчас бы играла.

Еще »
Самые популярные материалы
Три карты, или Куда исчезли русские? Три карты, или Куда исчезли русские?
США и НАТО планируют компенсировать потерю Крыма за счет Калининграда США и НАТО планируют компенсировать потерю Крыма за счет Калининграда
Путин красиво поиздевался над Украиной и Польшей Путин красиво поиздевался над Украиной и Польшей
Путин готовится разыграть «американскую карту» Путин готовится разыграть «американскую карту»
ЕС против беженцев: Футбольные сборные как зеркало политического кризиса ЕС против беженцев: Футбольные сборные как зеркало политического кризиса
Новости партнеров

 Какие недуги лечат занятия любовью?

 

 

 

 Из «Мисс Америка» исключили дефиле в купальниках

  

 

 В Англии найден клад стоимостью 1 миллион фунтов

  

 

 6 самых странных фактов, которые не укладываются в голове

 

 

 Покупателей новых автомобилей в России ждут серьезные проблемы

 

 

Infox.sg
24СМИ
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.