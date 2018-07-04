Ученые создали математическую модель социального конфликта

Итогом работы группы ученых, которую возглавил Александр Петухов из Нижегородского университета имени Лобачевского, стала разработка параметров, позволяющих управлять системой, описывающей конфликты в социуме.
Если ученые смогут в полной мере овладеть этими параметрами, то получат контроль над социальными конфликтами, позволяющий как предотвращать их, так и провоцировать. Так что речь идет, как пишет издание Simulation, об очень могущественном инструменте.
"Когда мы говорим о математическом моделировании процессов, которые происходят в политической или социальной сфере, то следует учитывать, что подходы, хорошо работающие при моделировании физических процессов, здесь не работают, или работают, но совсем не так, как мы привыкли. Потому что общество — это все-таки очень комплексная и многомерная структура. Особенно современное общество, коммуникация в котором осуществляется и без непосредственного физического контакта", — рассказывает Петухов.
Для того, чтобы создать математическую модель социального конфликта, ученые разработали концепцию, в рамках которой отдельные индивиды, составляющие общество, взаимодействуют посредством так называемого поля коммуникации, которое создается каждым членом общества.
Работая над этой концепцией, ученые смогли определить конкретные условия, при которых в обществе возникает конфликт, а также нашли параметры, при которых в обществе сохраняется стабильное состояние.
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