Ученые: Состоятельные люди не такие щедрые, как бедные

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Принято считать, что богатые люди гораздо менее склонны к щедрости, чем бедные. И это, судя по результатам интересного научного эксперимента, действительно так.

Сотрудники Школы биологических и химических наук Королевы Марии (Великобритания) пригласили добровольцев поучаствовать в своеобразном исследовательском проекте, при помощи которого специалисты хотели выяснить конкретные поведенческие различия между богатыми и бедными.

Людям, участвовавшим в эксперименте, присваивали "низкий" или "высокий" статус, который определял их состояние — участники с "низким" статусом соответствовали бедным, а участники с "высоким", в свою очередь, были как бы богатыми. Статус, при этом, присваивался как случайно, так и на основании действий участника в особой игре.

Игра представляла собой некое социально-экономическое действо — игрокам нужно распоряжаться реальными деньгами, выданными им учеными, и пытаться сохранить и приумножить их.

Проанализировав результаты игры, ученые и обнаружили очередное подтверждение и так всем известной истины — бедные люди часто являются намного более щедрыми, чем состоятельные.