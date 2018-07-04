В Египте обнаружили загадочный черный гранитный саркофаг‍

Изготовленный из черного гранита саркофаг, найденный египетскими археологами в Александрии, является самым крупным объектом такого типа — этот факт в немалой степени удивил даже бывалых исследователей гробниц.
По данным локального издания Khaleej Times, ссылающегося на сотрудников министерства древностей Египта, саркофаг, судя по всему, не вскрывался ранее, поэтому ученые пока что понятия не имеют, что находится у него внутри.
"Если учесть тот факт, что подобные саркофаги использовались древними египтянами для захоронения людей, то вариантов не так много — целый один. Но если внутри саркофага покоятся чьи-то останки, то почему он такой огромный? Может в нем похоронен какой-то великан?", — рассуждают археологи.
По словам которых, длина объекта составляем двести шестьдесят пять сантиметров, то есть, это действительно гораздо более массивный саркофаг, чем обычные. Рядом с ним, кстати, ученые обнаружили голову, сделанную из алебастра — предполагается, что она была частью статуи, которая изображала похороненного здесь человека.
В общем, теперь археологам остается только вскрыть гранитный саркофаг и посмотреть, что же у него внутри.
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