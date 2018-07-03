Ученые доказали, что человечество вступило в «золотой век»

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2017 год был не очень-то и плохим, если сравнивать его с 1987 — говорит психолог Стивен Пинкер из Гарвардского университета, который сравнил количество вооруженных конфликтов и диктаторских режимов в 2017 и 1987 годах.

Начнем с 2017-го. В течение этого года в мире велось двенадцать полномасштабных войн, а количество авторитарных режимов составляло шестьдесят. В крайней нищете, при этом, жили десять процентов людей.

Вроде бы — не очень приятная статистика. Но если сравнить ее с аналогичной, но за 1987 год, то окажется, что современный мир не так уж и плох. Просто потому, что тридцать лет назад в мире было двадцать три военных конфликта, диктаторы правили в восьмидесяти пяти странах, а нищета была нормальным состоянием для тридцати семи процентов людей.

Картина довершается количеством ядерных боеприпасов — в 1987 году в мире было 60 000 единиц ЯО, а в 2017 осталось всего 10 000. Этого, конечно, все еще хватает для уничтожения человечества, но прогресс, как видим, определенно есть.

Учитывая все это, Стивен Пинкер сделал вывод, согласно которому мы живем в таком себе "золотом веке". То есть, человечество приблизилось к тому уровню развития, когда уже можно говорить о замаячившей на горизонте "райской жизни", при которой не будет ни нищеты, ни войн.