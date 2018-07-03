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Ученые создали первые искусственные яичники‍

Вторник, 03 Июля 2018 13:05
Ученые создали первые искусственные яичники‍ Фото из открытых источников

Искусственные яичники, созданные учеными из Дании, помогут забеременеть огромному количеству женщин — говорится в анонсе конференции Европейского общества по вопросам репродукции и эмбриологии, которая проходит в Барселоне в эти дни.

 

Сотрудникам расположенной в Копенгагене клиники Ригшоспиталет удалось создать искусственные яичники из пожертвованных раковыми больными тканей, которые были подвергнуты специальной обработке.

 

"Мы удалили из тканей раковые клетки и получили так называемые матрицы, образованные соединительными тканями. Эти матрицы мы заселили человеческими фолликулами. Полученные структуры мы трансплантировали мышам, за которыми велось тщательное наблюдение на протяжении нескольких недель", — рассказывает доктор Сюзанна Порс, руководитель амбициозного научного проекта.

 

Три недели наблюдений за тестовыми грызунами показали, что выжили около двадцати пяти процентов фолликулов. Процессы, которые ученые наблюдали при этом (рост кровеносных сосудов, например), указывают на то, что искусственные яичники вполне способны поддерживать жизнедеятельность и развитие яйцеклеток.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости искусственные органы
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