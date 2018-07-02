Ученые уверены, что люди будут жить дольше 120 лет

Фото из открытых источников

Еще недавно считалось, что предел долголетия находится в районе ста двадцати лет, однако последние исследования показывают, что жесткого предела не существует, то есть люди могут жить гораздо дольше.

"Предполагалось, что долгожители вроде гражданки Франции Жанны Кальман, которая прожила более ста двадцати двух лет — это что-то аномальное, то есть, среднему человеку никогда не удастся прожить больше. Но недавние исследования доказывают, что это не так. Сто двадцать лет — не предел продолжительности человеческой жизни", — рассказывают ученые.

В подтверждение своих слов ученые приводят результаты исследовательского проекта, в рамках которого специалисты изучали данные, собранные среди почти четырех тысяч жителей Италии, доживших до ста лет.

"Выяснилось, что у людей, которые дожили до восьмидесяти лет, снижается вероятность преждевременной смерти. То есть, если вы дожили до восьмидесяти, то с большой вероятностью доживете до ста. А если вы умудрились дожить до ста пяти, то у вас отличные шансы жить еще десять, пятнадцать и более лет", — отмечают исследователи.

Таким образом, долголетие, которое сейчас считается рекордным, станет чем-то совершенно обыкновенным в будущем, когда медицина достигнет новых высот.