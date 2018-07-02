Понедельник 02 июля 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Наука» Ученые уверены, что люди будут жить дольше 120 лет

Ученые уверены, что люди будут жить дольше 120 лет

Понедельник, 02 Июля 2018 13:23
Ученые уверены, что люди будут жить дольше 120 лет Фото из открытых источников

Еще недавно считалось, что предел долголетия находится в районе ста двадцати лет, однако последние исследования показывают, что жесткого предела не существует, то есть люди могут жить гораздо дольше.

 

"Предполагалось, что долгожители вроде гражданки Франции Жанны Кальман, которая прожила более ста двадцати двух лет — это что-то аномальное, то есть, среднему человеку никогда не удастся прожить больше. Но недавние исследования доказывают, что это не так. Сто двадцать лет — не предел продолжительности человеческой жизни", — рассказывают ученые.

 

В подтверждение своих слов ученые приводят результаты исследовательского проекта, в рамках которого специалисты изучали данные, собранные среди почти четырех тысяч жителей Италии, доживших до ста лет.

 

"Выяснилось, что у людей, которые дожили до восьмидесяти лет, снижается вероятность преждевременной смерти. То есть, если вы дожили до восьмидесяти, то с большой вероятностью доживете до ста. А если вы умудрились дожить до ста пяти, то у вас отличные шансы жить еще десять, пятнадцать и более лет", — отмечают исследователи.

 

Таким образом, долголетие, которое сейчас считается рекордным, станет чем-то совершенно обыкновенным в будущем, когда медицина достигнет новых высот.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости Долголетие
Главное за сутки
Россия выиграла у Испании и вышла в четвертьфинал ЧМ-2018 Россия выиграла у Испании и вышла в четвертьфинал ЧМ-2018 Футболисты сборной России в серии послематчевых пенальти обыграли команду Испании и впервые в истории вышли в четвертьфинал чемпионата мира. Основное время встречи на московском стадионе "Лужники" завершилось со счетом 1:1.…
Путин утвердил национальный план по борьбе с коррупцией до 2020 года Путин утвердил национальный план по борьбе с коррупцией до 2020 года Президент Владимир Путин утвердил национальный план противодействия коррупции на 2018-2020 годы. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Совету Федерации, Государственной думе, Верховному суду, Счетной палате, Центральному банку и…
Президент США Дональд Трамп прокомментировал возможность признания Крыма российским Президент США Дональд Трамп прокомментировал возможность признания Крыма российским Президент США Дональд Трамп прокомментировал возможность признания Крыма российским, пишет РИА Новости. Так, по словам членов президентского пула, на вопрос о том, может ли Трамп признать полуостров частью РФ, глава…

Читайте также
Ученые приступили к поиску ДНК лох-несского чудовища Ученые приступили к поиску ДНК лох-несского чудовища Лох-несское чудовище, сделавшее ничем не примечательное шотландское озеро местом паломничества огромного числа искателей неизведанного, должно быть обнаружено во что бы то ни стало — решили ученые, которые намереваются "вычислить" монстра…
Ученые выяснили, что лошади понимают эмоции человека Ученые выяснили, что лошади понимают эмоции человека Лошади обладают весьма продвинутыми способностями, когда речь идет об определении человеческих эмоций — выяснили ученые из Японии, которые подвели итоги соответствующего научного проекта. Детали исследования были опубликованы в журнале Scientific…
Ученые узнали, как перепрограммировать мозг Ученые узнали, как перепрограммировать мозг Американские ученые отчитались об успешном завершении эксперимента, в ходе которого им удалось перепрограммировать нейросети в мозге лабораторных мышей. Соответствующее исследование, как сообщает авторитетное издание Science, позволило ученым лучше разобраться в…
Американские ученые прекратили самый скучный эксперимент в истории Американские ученые прекратили самый скучный эксперимент в истории Эксперимент, в рамках которого физики из Соединенных Штатов Америки следили за ходом часов в течение почти полутора десятков лет, был признан одним из самых скучных в истории науки и прекращен.…
Тема дня
Армия Евросоюза и войска НАТО: противостояние начинается Армия Евросоюза и войска НАТО: противостояние начинается

Тяжелые времена наступают для Североатлантического Альянса, который из некогда монолитной структуры ...

Фото
Чудо-сосна или жизнь вопреки Чудо-сосна или жизнь вопреки

Когда-то на берегу японского города Рикудзэнтаката произрастала сосновая роща Таката Мацубара. В ней...

Интернет и СМИ
Опрос

Кого вы считаете фаворитом ЧМ по футболу?

 

Анекдот дня

Лучшим игроком матча Нигерия - Аргентина признан Диего Марадона, забивший два косяка на трибуне.

Еще »
Самые популярные материалы
Три карты, или Куда исчезли русские? Три карты, или Куда исчезли русские?
Стало известно, сколько кофе нужно пить в день для пользы сердцу Стало известно, сколько кофе нужно пить в день для пользы сердцу
Ученые приступили к поиску ДНК лох-несского чудовища Ученые приступили к поиску ДНК лох-несского чудовища
Военные НАТО: В войне с Россией Прибалтику спасти не получится Военные НАТО: В войне с Россией Прибалтику спасти не получится
"Великий триумф" украинских мультяшных ЛГБТ-бандеровцев "Великий триумф" украинских мультяшных ЛГБТ-бандеровцев
Новости партнеров

 Какие недуги лечат занятия любовью?

 

 

 

 Из «Мисс Америка» исключили дефиле в купальниках

  

 

 В Англии найден клад стоимостью 1 миллион фунтов

  

 

 6 самых странных фактов, которые не укладываются в голове

 

 

 Покупателей новых автомобилей в России ждут серьезные проблемы

 

 

Infox.sg
24СМИ
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.