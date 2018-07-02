Ученые выяснили, почему домашние кролики не боятся людей

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Отсутствие страха перед человеком, демонстрируемое домашними кроликами, является результатом селекции — говорят ученые из Швеции, которые выяснили это по итогам большого исследовательского проекта.

Мозг домашних кроликов, по словам сотрудников Королевского технологического института и Уппсальского университета, несколько отличается от мозга их диких сородичей.

Речь идет о хорошо заметных физиологических отличиях, присутствующих, в частности, в миндалевидном теле мозга.

"Миндалевидное тело иногда называют "центром страха", то есть, неудивительно, что именно сосредоточенные в нем физиологические отличия заставляют домашних кроликов не бояться людей. В чем причина этого феномена? Мы полагаем, что отличия возникли в результате селекции, которой люди подвергали кроликов в течение тысяч лет. Это, кстати говоря, касается не только кроликов, но и других животных, традиционно живущих бок о бок с человеком", — рассказывают авторы исследования.

Кроме миндалевидного тела, домашние и дикие кролики различаются строением средней префронтальной коры. В целом, мозг домашних кроликов (и не только кроликов) меньше заточен под стандартную для диких животных стратегию "дерись или беги".